Постер фильма Мультобоз. Сборник 3
Мультобоз. Сборник 3

18+
О фильме

«Мультобоз» - это сборники лучших российских анимационных короткометражек разных лет, которые являются призерами и номинантами самых престижных кинофестивалей мира (МКФ в Каннах, Берлине, Аннеси и других), обладателями престижных кинопремий. 
Фестиваль короткометражной российской анимации «Мультобоз» познакомит широкий круг зрителей с лучшими фильмами из коллекций студий страны. Первые три программы включают анимацию Школы-студии «ШАР». Все фильмы ориентированы в первую очередь на молодежь. Сами создатели короткометражек - режиссеры, сценаристы, композиторы, - в подавляющем большинстве такие же молодые люди, хоть и добившиеся в своей профессии самых больших высот. Поэтому их фильмы – юморные, смелые, яркие, неординарные, ломающие стереотипы, но одновременно очень душевные.  Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8355038/

Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
