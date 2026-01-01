«Мультобоз» - это сборники лучших российских анимационных короткометражек разных лет, которые являются призерами и номинантами самых престижных кинофестивалей мира (МКФ в Каннах, Берлине, Аннеси и других), обладателями престижных кинопремий.
Фестиваль короткометражной российской анимации «Мультобоз» познакомит широкий круг зрителей с лучшими фильмами из коллекций студий страны. Первые три программы включают анимацию Школы-студии «ШАР». Все фильмы ориентированы в первую очередь на молодежь. Сами создатели короткометражек - режиссеры, сценаристы, композиторы, - в подавляющем большинстве такие же молодые люди, хоть и добившиеся в своей профессии самых больших высот. Поэтому их фильмы – юморные, смелые, яркие, неординарные, ломающие стереотипы, но одновременно очень душевные. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8355038/