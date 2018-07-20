Отзывы о фильме
Теф — привлекательный мошенник из Лахора, вечно влипающий во всякие неприятности. По приказу местного гангстера Батта Сахаба, он должен привезти из Варшавы дочь польского бандита Бонзо — Аню, которую хотят выдать замуж за любимого сына Батта. Бандиты Бонзо и полиция с одной стороны, головорезы Батта с другой — кажется, что на этот раз у Тефа действительно серьёзные проблемы. Вместе с героями нас ждёт увлекательное путешествие с неожиданными поворотами сюжета.
