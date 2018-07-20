Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Неприятности Тефа
Рейтинги
7.1
Киноафиша Фильмы Неприятности Тефа

Неприятности Тефа

Teefa in Trouble 18+
О фильме

Теф — привлекательный мошенник из Лахора, вечно влипающий во всякие неприятности. По приказу местного гангстера Батта Сахаба, он должен привезти из Варшавы дочь польского бандита Бонзо — Аню, которую хотят выдать замуж за любимого сына Батта. Бандиты Бонзо и полиция с одной стороны, головорезы Батта с другой — кажется, что на этот раз у Тефа действительно серьёзные проблемы. Вместе с героями нас ждёт увлекательное путешествие с неожиданными поворотами сюжета.

Страна Пакистан
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 3 декабря 2018
Премьера в мире 20 июля 2018
Дата выхода
20 июля 2018 Пакистан
20 июля 2018 США
20 июля 2018 Франция
Другие названия
Teefa in Trouble, Teefa w tarapatach, Um Sequestrador Apaixonado, Неприятности Тефа
Режиссер
Ансан Рахим
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
Отзывы о фильме

