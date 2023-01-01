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Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница, 2019: актеры и роли
Nancy Drew and the Hidden Staircase
Нэнси Дрю и потайная лестница
2019 / США
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Нэнси Дрю и потайная лестница, 2019: актеры и роли
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Режиссер
Кэтт Ши
Katt Shea
В ролях
София Лиллис
Sophia Lillis
В прокате
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