Киноафиша Фильмы Салемские ведьмы Награды и номинации фильма Салемские ведьмы

Награды и номинации фильма Салемские ведьмы 1957

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actress
Победитель
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
