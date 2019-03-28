Наша рецензия

В 1969 году художница Никола Эль впервые одела одиннадцать перформеров в гигантский красный плащ, один на всех, и отправила гулять по улицам. С тех пор «Красный плащ» стал одним из самых повторяемых и известных перформансов, его посыл — «одна кожа на всех» — понятен всюду и всем. А в 1986 году случилась благотворительная акция Hands Across America. Тогда американцы на 15 минут сцепились руками и собрали таким образом гигантскую цепь длиной от Западного до…