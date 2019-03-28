В 1969 году художница Никола Эль впервые одела одиннадцать перформеров в гигантский красный плащ, один на всех, и отправила гулять по улицам. С тех пор «Красный плащ» стал одним из самых повторяемых и известных перформансов, его посыл — «одна кожа на всех» — понятен всюду и всем. А в 1986 году случилась благотворительная акция Hands Across America. Тогда американцы на 15 минут сцепились руками и собрали таким образом гигантскую цепь длиной от Западного до…
не советую. зря только время потерял. Разочарование одним словом. (((
съемки 10/10
весь фильм на одном дыхании
Из хорошего, тут хотя бы трупы не летали...
Операторская работа на высоте, актеры хорошие, сюжет держит до самых титров !
Однозначно советую !
Не стоит идти на него, как на попкорновый ужастик. Просто как на фильм, желательно не смотря трейлер. Не отпускает после просмотра пару дней.
фильм больше похож на курсовую работу студента.
что, к чему, почему и зачем?
актриса, мне подсказали, уже отличилась и получала какие-то награды, но... в целом, игру актёров оставлю без оценки!
не рекомендую к просмотру
3 балла из 10ти!
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