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Мы Мы
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Us Мы 2019 / США
7.1 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Мы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 1969 году художница Никола Эль впервые одела одиннадцать перформеров в гигантский красный плащ, один на всех, и отправила гулять по улицам. С тех пор «Красный плащ» стал одним из самых повторяемых и известных перформансов, его посыл — «одна кожа на всех» — понятен всюду и всем. А в 1986 году случилась благотворительная акция Hands Across America. Тогда американцы на 15 минут сцепились руками и собрали таким образом гигантскую цепь длиной от Западного до…

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mkopoteva 28 марта 2019, 18:20
Оценка
Ролное г...., зря потраченое время и деньги.
28 марта 2019, 18:20 Ответить
Trunoff87 28 марта 2019, 20:53
Оценка
Хороший фильм, оригинальный, советую. 9/10 оценка
28 марта 2019, 20:53 Ответить
Postnov Anatoliy 28 марта 2019, 21:50
Оценка
хрень. Сборник штампов данного жанра, сюжет тоже так себе.
не советую. зря только время потерял. Разочарование одним словом. (((
28 марта 2019, 21:50 Ответить
zinger2103 29 марта 2019, 09:59
Вчера ходил на фильм после первого часа было ощущение что это комедия или развлд какой то, одно скажу хуже г... я еще в жизни не видел !!! Этот фильм можно показывать только по худшим каналам! Советую не ходить !
29 марта 2019, 09:59 Ответить
Nikitos Saykov 29 марта 2019, 17:34
Оценка
сюжет 10/10
съемки 10/10
весь фильм на одном дыхании
29 марта 2019, 17:34 Ответить
Анастасия Ярославцева 29 марта 2019, 17:35
Оценка
лучший фильм что я смотрела за последнее время 💥💥💥10000/10
29 марта 2019, 17:35 Ответить
krista13 30 марта 2019, 07:38
Последние года два, я, как фанат удастиков, наблюдаю какой-то ужас в ужасах. Простите за тавтологию. Видимо появился новый жанр-ужасный нарко-психодел. Это оттуда фильмы Прочь, Мы и Реинкарнация. Первый час еще интересно, но потом, когда тебе раскрывают основную мысль, понимаешь, что ничего бредовее давно не видела.
Из хорошего, тут хотя бы трупы не летали...
30 марта 2019, 07:38 Ответить
Антон Мельников 30 марта 2019, 22:08
Оценка
Самый конченный что я видел, это прям реально редкостное гавно, никому не советую, лучше бы я пропил те деньги, что потратил на билет...
30 марта 2019, 22:08 Ответить
Макс Макс 31 марта 2019, 11:22
Оценка
У фильма была довольно оригинальная идея ,но создатели пошли в неправильное русло. Жанр мало похож на Ужасы,скорее больше триллер. Очень затянутый фильм ,у которого сжатая и не очень понятная концовка,но в конце был неплохой неожиданный поворот .А в так фильм довольно скучный .Ходил с девушкой. После первого часа она уже достала телефон и больше фильм не смотрела
31 марта 2019, 11:22 Ответить
Екатерина Зинкина 31 марта 2019, 14:48
Оценка
Больше комедия. Глупый фильм. Не стоит ходить
31 марта 2019, 14:48 Ответить
Антон Краснов 2 апреля 2019, 00:05
Оценка
Не верьте плохим отзывам об этом фильме, ни в коем случае ! Если вы устали от однотипных фильмов ужасов с предсказуемым сюжетом, зажрались и пересмотрели все что только было можно ? То вам именно на этот фильм !
Операторская работа на высоте, актеры хорошие, сюжет держит до самых титров !
Однозначно советую !
2 апреля 2019, 00:05 Ответить
batuevgen 2 апреля 2019, 04:34
Оценка
25 кадр😎
2 апреля 2019, 04:34 Ответить
Евгений Стешенко 2 апреля 2019, 22:15
Оценка
Фильм пушка! Если вы не школьник, вам обязательно зайдет. После просмотра, рекомендую посмотреть разбор фильма, на ютубе. Все станет понятно.
2 апреля 2019, 22:15 Ответить
Ольга Годованчук 3 апреля 2019, 13:19
Фильм г...но, зря потрачено время и деньги(((
3 апреля 2019, 13:19 Ответить
Утробный Отвар 4 апреля 2019, 00:39
Всем привет. Кино совершенно предсказуемое вплоть до концовки! Но. Качественный продукт с точки зрения экшн хорорра и немыслемой кучей аллегорий на ужастики прошлых лет. Годнота из разряда-для знатоков ретроспективы саспенса и просто впечатлительных девчонок.
4 апреля 2019, 00:39 Ответить
rafik.ivanov.85 4 апреля 2019, 11:18
Не советую не кому смотреть этот бред!! Вообще не понимаю как этот фильм пустили в пракат .
4 апреля 2019, 11:18 Ответить
10073157 4 апреля 2019, 17:15
Оценка
Фильм достойный. Держит в напряжении, отличная игра актеров, атмосфера..
Не стоит идти на него, как на попкорновый ужастик. Просто как на фильм, желательно не смотря трейлер. Не отпускает после просмотра пару дней.
4 апреля 2019, 17:15 Ответить
Татьяна 5 апреля 2019, 15:46
Фильм - полный отстой. Бредятина еще та!. Цена на билет 350руб. Жаль потраченного времени и денег.. .
5 апреля 2019, 15:46 Ответить
vikysa999 12 апреля 2019, 22:11
Оценка
Понравился. Хороший фильм. Интригу держат до самого конца, дают поворот, которого ты точно не ожидал.
12 апреля 2019, 22:11 Ответить
Костя Коршунов 13 апреля 2019, 08:58
Оценка
Отстой и это не ужасы это триллер
13 апреля 2019, 08:58 Ответить
Андрей 24 июня 2019, 19:25
Оценка
бессмысленный и бессюжетный триллер!
фильм больше похож на курсовую работу студента.
что, к чему, почему и зачем?
актриса, мне подсказали, уже отличилась и получала какие-то награды, но... в целом, игру актёров оставлю без оценки!
не рекомендую к просмотру
3 балла из 10ти!
24 июня 2019, 19:25 Ответить
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