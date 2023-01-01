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Караваджо: Душа и кровь
Караваджо: Душа и кровь, 2018: актеры и роли
Caravaggio: The Soul and the Blood
Караваджо: Душа и кровь
2018 / Италия
6.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Караваджо: Душа и кровь, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хесус Гарсес Ламберт
Jesus Garces Lambert
В ролях
Мануэль Аньелли
Manuel Agnelli
Эмануэле Марильяно
Emanuele Marigliano
Клаудио Стринати
Claudio Strinati
Росселла Водрет
Rossella Vodret
Мина Грегори
Mina Gregori
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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