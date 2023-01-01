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Караваджо: Душа и кровь Караваджо: Душа и кровь
Киноафиша Фильмы Караваджо: Душа и кровь Караваджо: Душа и кровь, 2018: актеры и роли
Caravaggio: The Soul and the Blood Караваджо: Душа и кровь 2018 / Италия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Караваджо: Душа и кровь, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хесус Гарсес Ламберт Хесус Гарсес Ламберт Jesus Garces Lambert
В ролях
Мануэль Аньелли Manuel Agnelli Эмануэле Марильяно Emanuele Marigliano Клаудио Стринати Claudio Strinati Росселла Водрет Rossella Vodret Мина Грегори Mina Gregori
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