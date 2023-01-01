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Караваджо: Душа и кровь
Кадры из фильма «Караваджо: Душа и кровь»
Caravaggio: The Soul and the Blood
Караваджо: Душа и кровь
2018 / Италия
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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