Уникальное мероприятие для всех, кто любит фильмы Disney. Взрослые и дети могут насладиться отрывками из любимых фильмов на большом экране в академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, где музыкальные номера из картин будут показаны в сопровождении симфонического оркеста, который будет исполнять музыку из лент. До Санкт-Петербурга такой контерт уже проходил в Московской консерватории им. П. И. Чайковского и вызвал бурные овации у зрителей — все посетители вышни из консерватории с массой положительных эмоций.

Формат киноконцерта отлично воспринимается публикой любых возрастов, здесь приятно как понастальгировать на картины своего детства, так и познакомиться с современными фильмами Disney. В программе заявлены оскароносные фильмы «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас». Мелодии, которые исполняет оркестр, награждены множеством международных наград, в том числе — премией «Грэмми».