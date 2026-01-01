Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Киноконцерт Disney «Волшебные мелодии»
Причины посмотреть

О фильме

Уникальное мероприятие для всех, кто любит фильмы Disney. Взрослые и дети могут насладиться отрывками из любимых фильмов на большом экране в академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, где музыкальные номера из картин будут показаны в сопровождении симфонического оркеста, который будет исполнять музыку из лент. До Санкт-Петербурга такой контерт уже проходил в Московской консерватории им. П. И. Чайковского и вызвал бурные овации у зрителей — все посетители вышни из консерватории с массой положительных эмоций.

Формат киноконцерта отлично воспринимается публикой любых возрастов, здесь приятно как понастальгировать на картины своего детства, так и познакомиться с современными фильмами Disney. В программе заявлены оскароносные фильмы «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас». Мелодии, которые исполняет оркестр, награждены множеством международных наград, в том числе — премией «Грэмми».

Компания Disney в России представляет киноконцерт «Волшебные мелодии», который состоится 9 июня в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Впервые киноконцерт прошел с аншлагом весной в Московской консерватории им. П.И. Чайковского, подарив зрителям яркие и незабываемые эмоции.

В формате киноконцерта на большом экране будут представлены фрагменты из любимых анимационных фильмов Disney, а знаменитые мелодии будут синхронно исполнены симфоническим оркестром на сцене вживую.

В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney, удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».

 

Страна США
Год выпуска 2018

