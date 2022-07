1 Intro Soccer & Title Karim Sebastian Elias 3:44

2 In the War Zone Karim Sebastian Elias 3:00

3 Journey Through a Devasted Country Karim Sebastian Elias 9:29

4 Children Playing on a Tank Karim Sebastian Elias 5:19

5 Looking for Answers Karim Sebastian Elias 3:33

6 Traning Camp - Part 1 Karim Sebastian Elias 5:45

7 Spiral of Violence Karim Sebastian Elias 5:29

8 Mourning Karim Sebastian Elias 3:12

9 Still Children Karim Sebastian Elias 4:18

10 Prisoners of War Karim Sebastian Elias 6:34

11 Young Fighters Karim Sebastian Elias 10:07

12 No Chance to Choose Freely Karim Sebastian Elias 2:39

13 What Will the Future Look Like? Karim Sebastian Elias 4:52

14 Looking Through All the Madness Karim Sebastian Elias 5:39

15 Rare Moment of Joy Karim Sebastian Elias 4:44

16 A Complex Tragedy Karim Sebastian Elias 5:32

17 Playing in the Warzone Karim Sebastian Elias 6:47

18 Yearning for Hope Karim Sebastian Elias 8:14

19 A Troubled Society, Looking for Answers Karim Sebastian Elias 11:32

20 Swimming Karim Sebastian Elias 6:33

21 Ferris Wheel Karim Sebastian Elias 1:30

22 Playground Correction Karim Sebastian Elias 4:24

23 Training Camp - Part 2 Karim Sebastian Elias 3:50

24 Perhaps They Can Save the Hope Karim Sebastian Elias 9:58

25 An Unreal Parallel World Karim Sebastian Elias 4:53

26 How Will I Become Who I Am Karim Sebastian Elias 5:30

27 Defusing Correction Karim Sebastian Elias 7:06

28 In Their Own Childlike Way Karim Sebastian Elias 4:54

29 Farewell Karim Sebastian Elias 1:28

30 The War Will Go On Karim Sebastian Elias 1:55