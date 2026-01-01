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О персоне
Фильмография
Эндрю МакНи
Andrew McNee
Киноафиша
Персоны
Эндрю МакНи
Эндрю МакНи
Andrew McNee
Дата рождения
25 декабря 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Биография Эндрю МакНи
Родился 25 декабря 1974 года. Ванкувер, Канада.
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Популярные фильмы
7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
(2010)
5.9
Клуб «Школа»
(2017)
Фильмография Эндрю МакНи
5.9
Клуб «Школа»
Public Schooled
комедия
2017, США / Канада
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Рецензия
7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
приключения, детский, фэнтези
2010, США/Канада
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