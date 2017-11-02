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Старый морпех
Киноафиша Фильмы Старый морпех
Old Marine Boy

Старый морпех, 2017

2017 / Корея / Финляндия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Пак Менго привык к опасности. В армии Северной Кореи его учили нырять. Погружение на глубину в скафандре весом 60 кг не оставляет права на ошибку: поврежденный воздушный шланг означает почти верную смерть. 11 лет назад он под покровом ночи вместе с семьей перебрался на лодке в Южную Корею. Теперь у него есть дом, лодка и его бизнес ныряльщика процветает. Однако успехи бывшего северокорейского военного встречают не только теплое отношение, но и зависть. Многие южные корейцы отказываются работать с человеком с Севера.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Чин Моенг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старый морпех 1 постер
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