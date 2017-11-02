Старый морпех, 2017

Пак Менго привык к опасности. В армии Северной Кореи его учили нырять. Погружение на глубину в скафандре весом 60 кг не оставляет права на ошибку: поврежденный воздушный шланг означает почти верную смерть. 11 лет назад он под покровом ночи вместе с семьей перебрался на лодке в Южную Корею. Теперь у него есть дом, лодка и его бизнес ныряльщика процветает. Однако успехи бывшего северокорейского военного встречают не только теплое отношение, но и зависть. Многие южные корейцы отказываются работать с человеком с Севера.