Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пусть трупы позагорают
Киноафиша Фильмы Пусть трупы позагорают Отзывы о фильме «Пусть трупы позагорают»
Laissez bronzer les cadavres Пусть трупы позагорают 2017 / Бельгия / Франция
5.5 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пусть трупы позагорают»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Andrei vagitov 28 августа 2018, 21:27
Оценка
Редкая бредятина.
28 августа 2018, 21:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 203 комментария
Миссия НЛО
Миссия НЛО 2 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 6 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App