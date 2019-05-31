Чернокожий преступник в модной кожанке Брикстон (Идрис Эльба) ведет охоту за смертельным вирусом под ироническим названием «Старичок», способным обречь весь мир на верную погибель. Внезапно в его гитлеровские планы вмешивается агент Хэтти (Ванесса Кирби), она же сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Девушка, понимая размах возможной катастрофы, вкалывает себе содержимое термоядерной вакцины и становится живой ячейкой для ее хранения. Правительству ничего, разумеется, не остается,…
Начало просто идеально а конец просто порвал весь зал..
На выходных всем в кино, в ручаюсь за этот фильм.
150 RUB
2$
Юрий 5б класс
Ничего общего с фильмом Фарсаж!!!!
Что самое забавное, на следующую часть, я тоже пойду. Оценка 6 из 10
Нет, серьезно, ели ваш IQ выше 100 - не тратьте время. Можно на все лады рассуждать, чем фильм плох, но даже на этих усилий фильм не достоин. как можно настолько не уважать зрителей...
Этот фильм не достоин называтся "Форсажем".
Вывод 1... Форсаж погиб вместе с Полом Уокером.
Творческий запас создателей когда то неплохого фильма иссяк полностью.
Те кто пишет вау и круто- либо пишут заказные отзывы, либо уровень кинозрителя сиал настолько низким и примитивным.
Кароче полный шлак!
Авторизация по e-mail