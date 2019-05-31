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Форсаж: Хоббс и Шоу Форсаж: Хоббс и Шоу
Киноафиша Фильмы Форсаж: Хоббс и Шоу Отзывы о фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Форсаж: Хоббс и Шоу 2019 / США
7.9 Оцените
171 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Чернокожий преступник в модной кожанке Брикстон (Идрис Эльба) ведет охоту за смертельным вирусом под ироническим названием «Старичок», способным обречь весь мир на верную погибель. Внезапно в его гитлеровские планы вмешивается агент Хэтти (Ванесса Кирби), она же сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Девушка, понимая размах возможной катастрофы, вкалывает себе содержимое термоядерной вакцины и становится живой ячейкой для ее хранения. Правительству ничего, разумеется, не остается,…

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abuladzes01rus 31 мая 2019, 14:34
жду форсаж хоббс и шоу
31 мая 2019, 14:34 Ответить
Рамазан Шамхалов 29 июля 2019, 17:35
Оценка
Это не фарсаж, это классика поо двух напарников
29 июля 2019, 17:35 Ответить
Илья Авдеев 30 июля 2019, 23:31
А сколько будет стоить билет ?
30 июля 2019, 23:31 Ответить
Алексей Немченко 1 августа 2019, 00:21
Оценка
Ставлю 9 звёзд и за середины, немного подкачали.
Начало просто идеально а конец просто порвал весь зал..
На выходных всем в кино, в ручаюсь за этот фильм.
1 августа 2019, 00:21 Ответить
Алексей Немченко 1 августа 2019, 00:22
в ответ на сообщение Илья Авдеев от 30 июля 2019, 23:31
Оценка
5 BYR
150 RUB
2$
1 августа 2019, 00:22 Ответить
Лев 1 августа 2019, 21:39
Оценка
Я смотрел только Форсаж 1 и 2. Подскажите народ, это отдельный фильм или много пересечений с другими Форсажами? Стоит идти или все Форсажи нужно посмотреть?
1 августа 2019, 21:39 Ответить
Юра Котов 1 августа 2019, 22:43
Оценка
Очень высокоинтелектуальный фильм. Сюжэт поразил своей оригинальностью. Концофка очень оригинальная. Лучшая роль эдриса эльба, наконец то снялся в достойном кино. Всем рекоменду.
Юрий 5б класс
1 августа 2019, 22:43 Ответить
Рамазан Шамхалов 1 августа 2019, 22:52
Оценка
Гуд
1 августа 2019, 22:52 Ответить
rob86 2 августа 2019, 00:17
Оценка
Норм, для одного раза сойдет.
Ничего общего с фильмом Фарсаж!!!!
2 августа 2019, 00:17 Ответить
tanyusha_orlova 2 августа 2019, 17:10
в ответ на сообщение Лев от 1 августа 2019, 21:39
Оценка
Отдельный фильм
2 августа 2019, 17:10 Ответить
Евгений Стешенко 3 августа 2019, 00:35
Оценка
Одним словом - Болливуд. Снимать такую ахинею на серьёзных щах 🤦🏻‍♂️
Что самое забавное, на следующую часть, я тоже пойду. Оценка 6 из 10
3 августа 2019, 00:35 Ответить
rafik.ivanov.85 3 августа 2019, 09:22
Так себе кино , посмотреть его когда не будь по телику врядли захочеться . Из 5 ставлю 2.
3 августа 2019, 09:22 Ответить
Александр Климов 4 августа 2019, 12:50
Вообще не понравился. По 10 бальной,2 балла.
4 августа 2019, 12:50 Ответить
agliullin777 4 августа 2019, 14:45
в ответ на сообщение Юра Котов от 1 августа 2019, 22:43
А как же фильм темная башня?
4 августа 2019, 14:45 Ответить
Наталия Петряшова 4 августа 2019, 19:15
Оценка
ОФИГЕННЫЙ ФИЛЬМ!!!! БОМБИЧЕСКИЙ! НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!!!! 👍👍👍
4 августа 2019, 19:15 Ответить
sinicandrej 4 августа 2019, 21:40
Оценка
Фильм на хорошо! Смотрел в 3D но есть недостаток нет Dolby 5.1 ( т.е. объёмного звука нет задних колонок и боковых как положено) Смотреть стерео не хотелось бы. Это одно замечание и в следующий фильм даже не хочется идти. Жаль что зал не дооборудован объёмным звуком.
4 августа 2019, 21:40 Ответить
chpokira 5 августа 2019, 08:55
Оценка
Четкое музло, скучно не было, посмеялись за 2 часа выйти и уйти не хотелось совсем .
5 августа 2019, 08:55 Ответить
Maxim Motyrin 6 августа 2019, 00:13
Оценка
Тупое говно тупого говна... 2 шутки нормальных на 2 часа бредятины...
Нет, серьезно, ели ваш IQ выше 100 - не тратьте время. Можно на все лады рассуждать, чем фильм плох, но даже на этих усилий фильм не достоин. как можно настолько не уважать зрителей...
6 августа 2019, 00:13 Ответить
alinka2016 6 августа 2019, 10:02
Оценка
Фильм немного скучноват... сначала где-то час НИ О ЧЁМ,а потом более интерестный
6 августа 2019, 10:02 Ответить
Аня Гришечкина 6 августа 2019, 10:23
Оценка
Живенько и весело, фантастика конечно в плане трюков, но посмотреть можно.
6 августа 2019, 10:23 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 6 августа 2019, 19:36
Оценка
тошнит уже от этих семейных ценностей
6 августа 2019, 19:36 Ответить
Dmitriy Levchenko 6 августа 2019, 20:39
в ответ на сообщение Лев от 1 августа 2019, 21:39
Пересечение касается только главных героев. В остальном отдельная история в мире Форсажа.
6 августа 2019, 20:39 Ответить
Александр Миркин 8 августа 2019, 07:29
Оценка
🔥🔥🔥
8 августа 2019, 07:29 Ответить
New You 11 августа 2019, 10:59
Оценка
Ребятам видимо очень нужны деньги. Если в таком... Снимаются. Можно было уходить с начала, когда группа охраны сверхсекретной сыворотки(о которой знает дохрена народа, включая держателей притонов)подпустила на расстояние удара негра в бронекостюме. И долго разговаривали с ним. Дальше шлак шлаковый. Всё понятно с самого начала.
11 августа 2019, 10:59 Ответить
alfiya7163 11 августа 2019, 12:08
Оценка
Фильм понравился, всё очень доступно- понятно снят... спец эффекты супер...
11 августа 2019, 12:08 Ответить
poshehonec 12 августа 2019, 11:34
Оценка
Бодренький фильмец) этакая научно-фантастическая бурда...
12 августа 2019, 11:34 Ответить
zakon_27 13 августа 2019, 06:12
Оценка
Хороший фильм. Можно глянуть еще после выхода на доступную платформу
13 августа 2019, 06:12 Ответить
Александр Шибанов 14 августа 2019, 16:20
Оценка
Финальный бой продолжительностью 10 минут начался на восходе солнца (рано утром), продолжился при ярком солнечном свете, а закончился в темноте (+гроза и ливень) ... Повеселили сценаристы. А так фильм понравился.
14 августа 2019, 16:20 Ответить
наталья федорова 16 августа 2019, 15:54
Оценка
ФИЛЬМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ
16 августа 2019, 15:54 Ответить
Александр Батумов 17 августа 2019, 20:22
ПОЛНЫЙ ШЛАК, с Форсажем 1,2 никакого отношения не имеет (Во всяком случаи в моём понятии фильм Форсаж - Это уличные ГОНКИ на деньги, Крутые тачки там и тут, Тюнинг,) в этом пациенте весь фильм тупо вся резьня из-за какого то вируса))).
Этот фильм не достоин называтся "Форсажем".
Вывод 1... Форсаж погиб вместе с Полом Уокером.
17 августа 2019, 20:22 Ответить
cool.zaless 21 августа 2019, 12:45
Оценка
Дети ходили (по 12 лет) им ооочень понравилось
21 августа 2019, 12:45 Ответить
Алексей Филиппов 31 августа 2019, 20:15
Оценка
Победа над здравым смыслом одержана.
Творческий запас создателей когда то неплохого фильма иссяк полностью.
Те кто пишет вау и круто- либо пишут заказные отзывы, либо уровень кинозрителя сиал настолько низким и примитивным.
Кароче полный шлак!
31 августа 2019, 20:15 Ответить
Екатерина Васильевна 2 сентября 2019, 20:40
Оценка
Честно не пойму почему такая маленькая оценка у фильма! Он же крутой, даже очень! Люди по моему уже зажрались!) Офигительные актеры при чем, в одном фильме (но не все разом что глаза разбегаются) хороший сюжет, без воды. Весь фильм держит. А шутки весь фильм-это вообще нечто. Аж пресс заболел под конец! Стоит посмотреть 2000% из 100%
2 сентября 2019, 20:40 Ответить
ozer505920 17 сентября 2019, 00:48
Оценка
Пошли с женой и не пожалели, норм боевик, с сюжетом, юмором и спецэффектами. 8 из 10, рекомендую к просмотру!
17 сентября 2019, 00:48 Ответить
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