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Чернокожий преступник в модной кожанке Брикстон (Идрис Эльба) ведет охоту за смертельным вирусом под ироническим названием «Старичок», способным обречь весь мир на верную погибель. Внезапно в его гитлеровские планы вмешивается агент Хэтти (Ванесса Кирби), она же сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Девушка, понимая размах возможной катастрофы, вкалывает себе содержимое термоядерной вакцины и становится живой ячейкой для ее хранения. Правительству ничего, разумеется, не остается,…