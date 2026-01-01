Меню
Стойкость
Стойкость
Награды и номинации фильма Стойкость
Награды и номинации фильма Стойкость 2017
ММКФ 2018
Золотой Святой Георгий
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»
Вовсе не крестражи лишили Тома Реддла человеческого лица: эта мрачная теория ожила спустя 17 лет после выхода книги
Хюррем души не чаяла в Мехмеде и Михримах, но этого ребенка не любила: сама испортила его судьбу
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Выбирайте сторону: зрители назвали к 100-летию Мордюковой три ее лучшие роли — и в СССР с результатами точно не согласились бы
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
Почему Мэтт Мердок слепой: Случайность, породившая Сорвиголову в MCU (и Черепашек-ниндзя)
В топ 100 лучших комедий в истории нет ни единого шедевра Гайдая: зато куча «пошлых поделок» из США, которые больно смотреть
