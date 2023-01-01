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Кролик Джоджо Кролик Джоджо
Киноафиша Фильмы Кролик Джоджо Награды и номинации фильма Кролик Джоджо
Jojo Rabbit Кролик Джоджо 2019 / США
8.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Кролик Джоджо

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2019 Кинофестиваль в Торонто 2019
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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