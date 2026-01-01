Меню
Водный эффект
Награды и номинации фильма Водный эффект
Награды и номинации фильма Водный эффект 2016
Каннский кинофестиваль 2016
Две недели режиссеров
Победитель
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Выбирайте сторону: зрители назвали к 100-летию Мордюковой три ее лучшие роли — и в СССР с результатами точно не согласились бы
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
