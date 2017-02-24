Малыш Гивен, 2016

Простая, но чрезвычайно созерцательная история об уникальном путешествии одной самобытной семьи. Повествование идет от имени шестилетнего мальчика, который вместе с родителями, знаменитыми мастерами сёрфинга, странствует по 15 странам в поисках идеальной волны и реализации призвания, передающегося через поколения.

Перемещаясь сквозь умопомрачительные экзотические ландшафты, накатывающие как волны, и встречая диковинных людей, фильм приходит к трогательному и волнующему пониманию жизни через семейные связи и почитание природы.