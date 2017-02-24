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Малыш Гивен
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Малыш Гивен, 2016

2016 / США / Австралия / Исландия / Израиль / Ирландия / Марокко / Непал / Новая Зеландия / Перу / Сенегал / ЮАР / Таиланд
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Простая, но чрезвычайно созерцательная история об уникальном путешествии одной самобытной семьи. Повествование идет от имени шестилетнего мальчика, который вместе с родителями, знаменитыми мастерами сёрфинга, странствует по 15 странам в поисках идеальной волны и реализации призвания, передающегося через поколения.

Перемещаясь сквозь умопомрачительные экзотические ландшафты, накатывающие как волны, и встречая диковинных людей, фильм приходит к трогательному и волнующему пониманию жизни через семейные связи и почитание природы.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 февраля 2017
Возраст 6+
Режиссер
Джесс Бьянки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малыш Гивен 1 постер
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