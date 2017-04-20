Когда Бог спит, 2017

Этот рэп-панк-рок триллер рассказывает о свободолюбивом иранском музыканте, который вынужден скрываться, после того, как радикальные клерикалы призвали его убить. Во время скоропалительного побега он умудряется влюбиться. И не в кого-нибудь, а во внучку первого премьер-министра Ирана, поставленного на этот пост лично лидером исламской революции 1979 года аятоллой Хомейни. Отношения влюблённых всё больше напоминают историю Ромео и Джульетты, а каждый выход на сцену теперь сопряжён для музыканта с риском для жизни. Помимо прочего, его мучает дилемма: возможно ли такому отступнику, как он, соединить судьбу с женщиной из глубоко верующей семьи. Автор фильма – немецкий кинорежиссер Тилль Шаудер известен по своей предыдущей картине «Иранская работа» (2012), которая попала в шорт-лист немецкого Оскара, вышла в кинопрокат в нескольких странах мира и теперь доступна на Netflix. Премьера фильма «Когда Бог спит» состоялась на Трайбеке в прошлом году. Затем последовали показы на кинофестивалях в Гётеборге, Мюнхене, Калгари, IDFA в Амстердаме и так далее. Краковский Кинофестиваль удостоил картину наградой за Лучший музыкальный документальный фильм. Показ на Кинофестивале «ДОКер» пройдёт при поддержке Гёте-Института в Москве и будет для фильма первым в России.