Дети онлайн, 2018

Большинство современных детей учатся пользоваться компьютерами и гаджетами раньше, чем завязывать шнурки или кататься на велосипеде. Во всем мире новое поколение детей растет больше времени в виртуальном мире, чем на игровой площадке во дворе. Что особенно привлекает детей и подростков в киберпространстве? Какие возможности оно открывает для них? И какие риски таит? Этот фильм — превосходное наглядное пособие для родителей, которые не знают точных ответов на эти вопросы, и интересная параллель для молодых людей, которые не против узнать больше о юных специалистах в области ютюберства, онлайн-предпринимательства, игровой индустрии и других онлайн-сфер. Премьера фильма прошла на Всемирном Кинофестивале в Праге в 2017 году. Затем были показы на престижных кинофестивалях CPH:DOX в Копенгагене и на Международном детском и юношеском кинофестивале в Пусане, Южная Корея. Показ на «ДОКере» пройдет при поддержке Чешского центра. Фильм лично представит режиссер Катерина Хагер.