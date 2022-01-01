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Дети онлайн, 2018

2018 / Чехия
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О фильме

Большинство современных детей учатся пользоваться компьютерами и гаджетами раньше, чем завязывать шнурки или кататься на велосипеде. Во всем мире новое поколение детей растет больше времени в виртуальном мире, чем на игровой площадке во дворе. Что особенно привлекает детей и подростков в киберпространстве? Какие возможности оно открывает для них? И какие риски таит? Этот фильм — превосходное наглядное пособие для родителей, которые не знают точных ответов на эти вопросы, и интересная параллель для молодых людей, которые не против узнать больше о юных специалистах в области ютюберства, онлайн-предпринимательства, игровой индустрии и других онлайн-сфер. Премьера фильма прошла на Всемирном Кинофестивале в Праге в 2017 году. Затем были показы на престижных кинофестивалях CPH:DOX в Копенгагене и на Международном детском и юношеском кинофестивале в Пусане, Южная Корея. Показ на «ДОКере» пройдет при поддержке Чешского центра. Фильм лично представит режиссер Катерина Хагер.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Катерина Хагер
Все актеры и съемочная группа
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