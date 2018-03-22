Продолжение, 2018

Пять детей из разных краев Латвии идут в первый класс. У семьи Карлиса крепкие крестьянские корни, дедушка и бабушка Глеба приехали в Латвию лишь в советские годы, семья Зане – горожане в первом поколении, семья Анастасии переехала из города в сельскую местность, а мама Анете живет в Англии. Одногодичное наблюдение за тем, что происходит в детских умах.



Фильм "Продолжение" – это первая часть намеченного долгосрочного кинонаблюдения за пятью родившимися в Латвии детьми. Создатели цикла поставили перед собой цель возвращаться к героям первого фильма каждые семь лет и документировать их жизненный путь вслед за временем.