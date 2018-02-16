Классический период, 2018

Кэл, Ивлин и Крис живут в Филадельфии и проводят свободное время за разговорами об искусстве. Каждая новая прочитанная книга порождает волну ассоциаций и мыслей, которыми они щедро делятся друг с другом. Совместный разбор «Божественной комедии» неожиданно становится для каждого из них серьезным внутренним путешествием. Тед Фендт продолжает снимать на 16-мм пленку фильмы, не имеющие аналогов в современном американском кинематографе. В «Классическом периоде» он сменил тональность, перейдя от рассказа ироничных моральных историй к неожиданно меланхоличному повествованию. Он всё также работает с друзьями, играющими самих себя. Они единомышленники – и в то же время всегда разделены, всегда одиноки и вдруг начинают это осознавать. Как современный человек может соотнестись с лучшими образцами человеческой красоты и мысли? Когда мы говорим об искусстве, будь то архитектура, поэзия или музыка, ни даёт ли это нам возможность сказать что-то самое сокровенное? Верил ли наконец Данте в свободу воли?