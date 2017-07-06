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Множество детей, обезьяна и замок
Киноафиша Фильмы Множество детей, обезьяна и замок
Muchos hijos, un mono y un castillo / Lots of Kids, a Monkey and a Castle

Множество детей, обезьяна и замок, 2017

2017 / Испания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 6 июля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Густаво Сальмерон
В ролях
Густаво Сальмерон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Множество детей, обезьяна и замок 1 постер
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