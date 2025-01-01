Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет