Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бум
Постеры фильма «Бум»
Постеры фильма «Бум»
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дьявольски хорош: Стивен Кинг назвал этот мини-сериал от Netflix обязательным к просмотру — да и критики не зря хвалят
Зрители на паузе уже пятое лето: когда вернется «Ничто не случается дважды» с 3 сезоном — и вернется ли вообще?
У «Невского» появился серьезный конкурент с ружьем и псом: сериал «Леший» для НТВ уже вовсю снимают в лесу (тут свежие кадры с площадки)
Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем
От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?
Мошенница, но не красотка: реальная Миледи совсем не похожа на Терехову из советских «Трех мушкетеров» — да и под описание Дюма подходит слабо (фото)
Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар»
Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги
Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять
Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии
«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667