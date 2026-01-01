Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне

В составе только сливки и минимум «E-шек»: в Роскачестве выбрали лучшие бренды сметаны — берите смело

5 устройств, которые нельзя отключать из розетки: запомните это раз и на всю жизнь

Выходные без провалов: 5 шикарных мини-сериалов с рейтингом до 9,4, которые не дают отвлечься ни на минуту

«Еле осилила полторы серии» и «не смогла смотреть»: сериал, который должен был заменить «Мосгаз» на Первом, неожиданно провалился — и вот почему

«Туда не ходи, сюда ходи...» – тест проходи: продолжите 8 фраз из культовых фильмов СССР

Тест: угадайте 6 фильмов с Гурченко по кадру – 50% зрителей ошибаются уже в начале

Новый шпионский триллер «Пони» неожиданно закрыли — даже Мать драконов не спасла: «Играет она очень плохо: постоянные кривлянья, истерики»

863 тысячи россиян оценили отечественный триллер на 7.8: его не поставить фоном — держит за горло до финала

Бесспорно, «Ликвидация» — шедевр: но вы видели 5 других лучших фильмов Урсуляка?