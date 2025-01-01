Что прятал за своим огромным тюрбаном Сулейман? В «Великолепном веке» этот секрет просто скрыли

Во Франции этот случай окрестили «мошенничеством века» и сняли мини-сериал о нем: жаль мало кто видел (а рейтинг хороший — 7.6)

Включите днём, а потом очнётесь с открытым от удивления ртом ночью: 3 свежих турецких сериала, сюжеты которых вам будут сниться

«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)