«Домом дракона» уже никого не удивить: HBO серьезно взялся за самый желанный спин-офф «Игры престолов»

Они реально существовали? Оказывается, у Таранаги и Марико из «Сегуна» были реальные исторические прототипы — и вот кто они

Никаких Коржика, Карамельки и Компота: узнали, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом и сильно удивились

Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет

Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»