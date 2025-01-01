В сериале «11.22.63» почти не упоминается, а в книге — это знаки: кто такой Джимла у Стивена Кинга

«Титаник» мог быть совсем другим: Кэмерон выгнал актера после одной фразы и взял вместо него ДиКаприо — вот кто облажался

Когда выйдет 2 сезон «Уэнсдей»? Четыре серии Netflix уже выпустил, но где остальные — рассказываем

Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)

Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»

«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь