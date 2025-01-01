Меню
Киноафиша
Фильмы
Поездка в Окуренные Города
Постеры фильма «Поездка в Окуренные Города»
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
В сериале «11.22.63» почти не упоминается, а в книге — это знаки: кто такой Джимла у Стивена Кинга
«Титаник» мог быть совсем другим: Кэмерон выгнал актера после одной фразы и взял вместо него ДиКаприо — вот кто облажался
Когда выйдет 2 сезон «Уэнсдей»? Четыре серии Netflix уже выпустил, но где остальные — рассказываем
Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»
В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
