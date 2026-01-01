Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Эльдорадо Награды и номинации фильма Эльдорадо

Награды и номинации фильма Эльдорадо 2018

Берлинале 2018 Берлинале 2018
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Победитель
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Номинант
