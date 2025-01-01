Меню
Фильмы
Его Величество Актер. Юрий Соломин
Постеры фильма «Его Величество Актер. Юрий Соломин»
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»
Новый конкурент «Клюквенного щербета»: в Турции зрители ждут не дождутся выхода этого сериала – актерский состав шикарен
События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
