А вы знаете, что в книге «Москва слезам не верит» Гошу нашел женатый любовник Людмилы? Что еще нам не показали в фильме

Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы

Машина, темный лес и странная женщина в белом: старый хоррор со звездой «Твин Пикса» очень зря забыли любители жанра

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)

Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок

Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel

Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл