139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд

«Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!»: самые дерзкие цитаты «Место встречи изменить нельзя», которые не состарились

Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась

«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды