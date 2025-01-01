«Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими»: запомните даты выхода финальных эпизодов самого тревожного сериала лета-2025

Высоцкий всех запутал: почему Жеглов в «Месте встречи» — не майор, а всего лишь капитан милиции

«Нас обоих тошнит. Просто ужасно»: Софи Тернер объяснила, почему поцелуй с Харингтоном стал для нее пыткой

«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика

С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше

Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий

Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни

Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»

«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»

Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10