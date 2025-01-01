Меню
Будьте моей женой
Постеры фильма «Будьте моей женой»
Постеры фильма «Будьте моей женой»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
«Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими»: запомните даты выхода финальных эпизодов самого тревожного сериала лета-2025
Высоцкий всех запутал: почему Жеглов в «Месте встречи» — не майор, а всего лишь капитан милиции
«Нас обоих тошнит. Просто ужасно»: Софи Тернер объяснила, почему поцелуй с Харингтоном стал для нее пыткой
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий
Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни
Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало»
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок)
