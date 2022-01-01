На закате солнца, 1967

Популярный певец Давид недоволен отснятой сценой, он раздражен и требует повторить съёмку. Его раздражение — это просто усталость, переутомление. Он отменяет уже намеченную в его доме пресс-конференцию, однако одному из журналистов все же удается пробраться к нему и взять интервью. Это вызвало конфликт Давида с его менеджером, акулой шоу-бизнеса Ларой. В результате у Давида случается нервный срыв и он попадает в больницу. По настоянию доктора Давид едет отдохнуть в загородный дом на берегу моря, где случайно ему открывается тайна происхождения его секретаря Анны, девушки, которую он любит…