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На закате солнца
Киноафиша Фильмы На закате солнца
Al ponerse el sol

На закате солнца, 1967

1967 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Популярный певец Давид недоволен отснятой сценой, он раздражен и требует повторить съёмку. Его раздражение — это просто усталость, переутомление. Он отменяет уже намеченную в его доме пресс-конференцию, однако одному из журналистов все же удается пробраться к нему и взять интервью. Это вызвало конфликт Давида с его менеджером, акулой шоу-бизнеса Ларой. В результате у Давида случается нервный срыв и он попадает в больницу. По настоянию доктора Давид едет отдохнуть в загородный дом на берегу моря, где случайно ему открывается тайна происхождения его секретаря Анны, девушки, которую он любит…

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 9 октября 1967
Возраст 12+
Режиссер
Марио Камус
В ролях
Рафаэль
Серена Вергано
Мануэль Сарсо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На закате солнца 1 постер
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