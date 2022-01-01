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Марио Камус

Mario Camus
Марио Камус
Марио Камус Mario Camus
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Марио Камус

Фильмография Марио Камус
Дом Бернарды Альбы
Дом Бернарды Альбы
драма 1987, Испания
6.0
Пусть говорят
Пусть говорят
комедия, мюзикл 1968, Испания / Аргентина
7.0
На закате солнца
На закате солнца
мюзикл, комедия 1967, Испания
5.0
Когда тебя нет
комедия, мюзикл, драма 1966, Испания
7.0
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