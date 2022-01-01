ONP Балет: Пайт, Перес, Шехтер, 2017

«Когда я ставлю танец, то сам акт творения и наблюдения глубже всего соединяет меня с миром природы, со всей его красотой и жестокостью», — Кристал Пайт. Три современных хореографа представляют программу, в которой танцовщики Парижской оперы раскрывают новую форму модернизма, где каждый мускул дрожит от напряжения. Канадка Кристал Пайт возвращается со своим великолепным балетом «Канон сезонов», захватившим внимание зрителей в прошлом сезоне в Пале-Гарнье. Испанец Иван Перес впервые появляется в Парижской опере и предложит нашему вниманию балет для десяти танцовщиков-мужчин. Вечер завершает израильтянин Хофеш Шехтер, известный своим земным, гипнотическим танцевальным стилем. Он представит новую версию балета «Искусство не оглядываться назад». «Канон сезонов» Композитор — Макс Рихтер (по Вивальди, «Четыре времени года») Хореограф — Кристал Пайт Художник-постановщик — Джей Гауэр-Тейлор Художник по костюмам — Нэнси Брайант Художник по свету — Том Виссер «Новый балет» Хореограф — Иван Перес «Искусство не оглядываться назад» Новая версия Композиторы — Джон Цорн, Иоганн-Себастьян Бах, Нитин Соуни Хореограф — Хофеш Шехтер Художник по костюмам — Бекс Эндрюс Художник по свету — Ли Кёрран Этуали, первые танцовщики и кордебалет Парижской национальной оперы Исполняется под фонограмму Ведущая — Орели Дюпон, руководитель балетной труппы Парижской национальной оперы. Трансляция пройдет на французском языке с английскими субтитрами. Показы в записи: французский язык, русские субтитры.