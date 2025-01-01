Меню
Фильмы
Реликвии
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Мажор оказался в произведении Пушкина: Прилучный и еще тысяча актеров снялись в новой «Сказке о царе Салтане» (кадры)
Любовь Мурада стоила ей человечности: Айше отдала самый жестокий приказ в «Империи Кёсем»
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
