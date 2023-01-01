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Тыгын Дархан Тыгын Дархан
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Тыгын Дархан, 2020

2020 / Россия
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Факты О фильме

- Фильм основан на романах Василия Яковалева — ДАЛАН.

-  По словам режиссера, идея снять фильм о Тыгыне Дархане возникла еще в 2005 году и лишь в 2016 из республиканского бюджета были выделены средства.

- Проектом занимается «Сахафильм», генеральный директор которого Дмитрий шадрин считается потомком легендарного вождя хангалассцев.

-  2016 год в Хангаласском улусе был объявлен Годом Тыгына Дархана.

- 19 февраля 2017 на федеральной трассе «Вилюй» в районе села Магарассы Горного улуса случилась трагедия - загорелся автобус Нюрбинского театра, на котором передвигалась команда по съемкам фильма «Тыгын Дархан».

На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдают от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, следует завету отца Мунньан Дархана — объединить разрозненный роды и племена, установить великий союз. Но не все предводители согласны делить свою власть. В результате коварных интриг и провокаций, над долиной Туймаада просыпается дух войн

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Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Никита Аржаков
В ролях
Ньургун Бэчигэн
Пётр Саввин
Анатолий Николаев
Василиса Мыреева
Ирина Никифорова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тыгын Дархан 1 постер
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Тыгын Дархан
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Кадры из фильма Все кадры
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