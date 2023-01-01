Тыгын Дархан, 2020

- Фильм основан на романах Василия Яковалева — ДАЛАН.

- По словам режиссера, идея снять фильм о Тыгыне Дархане возникла еще в 2005 году и лишь в 2016 из республиканского бюджета были выделены средства.

- Проектом занимается «Сахафильм», генеральный директор которого Дмитрий шадрин считается потомком легендарного вождя хангалассцев.

- 2016 год в Хангаласском улусе был объявлен Годом Тыгына Дархана.

- 19 февраля 2017 на федеральной трассе «Вилюй» в районе села Магарассы Горного улуса случилась трагедия - загорелся автобус Нюрбинского театра, на котором передвигалась команда по съемкам фильма «Тыгын Дархан».