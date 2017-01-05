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Zeus

Зевс, 2017

2017 / Португалия
6.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Мануэл Тейшейра Гомеш, выросший на южном побережье Португалии под сильным влиянием арабской культуры, в начале XX века был талантливым писателем, автором произведений, полных чувственности, раскрепощенности и эротизма. В 1923 году он был избран президентом страны. Действие фильма разворачивается в эти неспокойные годы: подъем фашизма и драматичная борьба Гомеша, которому удается формировать правительство из сторонников реформ, несмотря на постоянные армейские бунты. Неожиданно Гомеш уходит в отставку и ищет ближайший корабль, отплывающий из Лиссабона. Им оказывается отправляющееся во Французскую Северную Африку грузовое судно «Зевс», на борту которого нет ни единого пассажира… Это фильм, отдающий дань памяти действительно независимого и, что так редко случается, благородного и справедливого руководителя государства в великолепном исполнении Синде Филипе. Режиссер стремится продемонстрировать всю сложность и притягательность его личности, перемещая зрителя из Северной Африки в те времена, когда он еще был Президентом, добавляя к ним отрывки из написанного им в изгнании романа «Мария Аделаида». Фильм — обладатель четырех наград на XXII фестивале «Пути португальского кино» (в том числе за лучшего актера и лучшие костюмы) и трех наград фестиваля «Киноэйфория 2017». «Зевс» — не просто биографическая драма, это напоминание о том, что история Португалии в XX веке, омраченная многолетним господством фашистов, могла бы сложиться совершенно иначе. Фильм демонстрируется на португальском, французском и арабском языках с русскими субтитрами.

6.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 5 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Паулу Филипе Монтейру
В ролях
Синди Филипе
Идир Бенэбуш
Иву Канелаш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зевс 1 постер
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