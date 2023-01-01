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Крупный план
Крупный план, 1990: актеры и роли
Nema-ye Nazdik
Крупный план
1990 / Иран
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Крупный план, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аббас Киаростами
Abbas Kiarostami
В ролях
Хоссейн Сабзиан
Мохсен Махмальбаф
Mohsen Makhmalbaf
Абольфазл Аханхах
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