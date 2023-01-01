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Крупный план
Киноафиша Фильмы Крупный план Крупный план, 1990: актеры и роли
Nema-ye Nazdik Крупный план 1990 / Иран
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Крупный план, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аббас Киаростами Abbas Kiarostami
В ролях
Хоссейн Сабзиан Мохсен Махмальбаф Mohsen Makhmalbaf Абольфазл Аханхах
Чебурашка
Чебурашка
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Быть
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