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Незнакомцы: Жестокие игры Незнакомцы: Жестокие игры
Киноафиша Фильмы Незнакомцы: Жестокие игры Отзывы о фильме «Незнакомцы: Жестокие игры»
Strangers: Prey at Night Незнакомцы: Жестокие игры 2018 / США
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Отзывы о фильме «Незнакомцы: Жестокие игры»

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Семья останавливается в пустом кемпинге на ночевку. Родители всеми силами пытаются организовать тихий, спокойный семейный вечер, но подростки не вылезают из своих телефонов. Все это приводит к конфликту, разделяющему взрослых и детей. Одни остаются в трейлере, молодежь же решает прогуляться. Они и не подозревают, что за ними наблюдают три «ангела смерти». Для которых не существует слов, логики, мотивов и сочувствия - им просто нравится убивать и доводить своих жертв до исступления.…

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