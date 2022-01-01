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Семья останавливается в пустом кемпинге на ночевку. Родители всеми силами пытаются организовать тихий, спокойный семейный вечер, но подростки не вылезают из своих телефонов. Все это приводит к конфликту, разделяющему взрослых и детей. Одни остаются в трейлере, молодежь же решает прогуляться. Они и не подозревают, что за ними наблюдают три «ангела смерти». Для которых не существует слов, логики, мотивов и сочувствия - им просто нравится убивать и доводить своих жертв до исступления.…