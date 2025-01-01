Меню
Фильмы
Мой брат Симпель
Постеры фильма «Мой брат Симпель»
Постеры фильма «Мой брат Симпель»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
Гонка за атомной бомбой начинается: сериал «Берлинская жара» погрузит в тайную игру шпионов времён Великой Отечественной
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему
