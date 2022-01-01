Приключения Гулливера, 1965

Однажды поздним вечером мальчик Тед, бродячий пес Мак и заводной солдатик оказались в парке развлечений. Бдительная охрана, обнаружив непрошеных посетителей, пыталась их схватить. Но друзья улизнули на игрушечной ракете, а приземлились неподалеку от дома… профессора Гулливера.



И теперь вместе с известным путешественником, уже на настоящем космическом корабле, они отправляются к далекой звезде Надежды. Впереди — полный опасностей путь, война с роботами, поработившими Зеленую планету, встреча с прекрасной принцессой и много-много других, самых невероятных событий…