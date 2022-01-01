Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Гулливера
Киноафиша Фильмы Приключения Гулливера
Gariba no uchu ryoko

Приключения Гулливера, 1965

1965 / Япония
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Однажды поздним вечером мальчик Тед, бродячий пес Мак и заводной солдатик оказались в парке развлечений. Бдительная охрана, обнаружив непрошеных посетителей, пыталась их схватить. Но друзья улизнули на игрушечной ракете, а приземлились неподалеку от дома… профессора Гулливера.

И теперь вместе с известным путешественником, уже на настоящем космическом корабле, они отправляются к далекой звезде Надежды. Впереди — полный опасностей путь, война с роботами, поработившими Зеленую планету, встреча с прекрасной принцессой и много-много других, самых невероятных событий…

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1965
Премьера в России 20 марта 1965
Премьера в мире 20 марта 1965
Возраст 6+
Режиссер
Ёсио Курода
В ролях
Херб Дункан
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения Гулливера 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши