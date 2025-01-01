Меню
Фильмы
Гром среди ясного неба: история Хеди Ламарр
Постеры фильма «Гром среди ясного неба: история Хеди Ламарр»
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
