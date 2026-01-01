Документальный фильм о российском Кавказе представляет режиссер Денис Дьяконов, до этого работавший над съемкой сериала «Россия из окна поезда». Фотограф и кинодокументалист Антон Ланге проведет для зрителя увлекательное путешествие по северному склону Большого Кавказского хребта и покажет Кавказ таким, каким еще никто раньше не видел. Съемочная группа работала над материалом для картины больше двух лет, путешествуя по самым потайным уголкам региона, аулам и великолепным горам.
«Хребет. Кавказ от моря до моря» - самый масштабный современный кинопроект о российском Кавказе. Два года пути, 3 тысячи километров, 9 регионов России, 15 масштабных экспедиций. Фотохудожнику Антону Ланге с удивительной точностью удалось передать невероятные красоты всех кавказских регионов России: Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев. Фильм создан при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и призван передать жителям всей России эту великую атмосферу прекрасного горного региона нашей страны. Путешествие от Каспия до Черного моря по склону Большого Кавказского хребта показало настоящую жизнь северных городов и горных аулов, исследовало главные туристические тропы, а также неизведанные территории самого многообразного региона нашей страны.