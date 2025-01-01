Меню
Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Globe: Король Лир
Постеры фильма «TheatreHD: Globe: Король Лир»
Вся информация о фильме
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
«Мы хусские, мы не обманываем»: о цене кадиллака в «Брате 2» спорят до сих пор — может, Багрова надурили?
Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
