2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, боевик, фантастика
2026, Россия, семейный, фэнтези
2008, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, фэнтези, семейный
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, США, ужасы, триллер
2026, Россия, исторический, драма
В октябре убираю с дачи всего пару вещей – мыши не лезут в дом всю зиму: и никакие отпугиватели не нужны
«Сифонящие» окна утепляю бесплатно за один вечер: 4 способа прогнать сквозняк без скотча и дорогих уплотнителей
А ведь академик Бехтерева предупреждала: эти 6 вещей родители не должны прощать детям никогда – запомните мудрость раз и навсегда
18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили
В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры
Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?
«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)
«Денег нет, работы нет... Зато тест есть!»: угадаете, где «Невский», а где другой детектив? Будет ой как непросто
«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся
«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить