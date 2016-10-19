Мария и Рим, 2017

С утра до ночи студентка актерского факультета Мария со своей маленькой собачкой Беа колесит по Риму на скутере: подрабатывает, общается с туристами, встречается с друзьями, навещает папу на кладбище, заглядывает в антикварный магазин, а вечером отправляется на вечеринку на Виллу Боргезе… Самые обыденные и незначительные дела превращаются в маленькие приключения, и между прошлым и будущим Мария оказывается в сюрреалистическом настоящем, которое Рим плетет как волшебный узор. Фильм-настроение, фильм-мечта, «Мария и Рим» — это «Амели» по-итальянски, в которую невозможно не влюбиться. Показ проходит в рамках программы «Кинопрогулки по Риму».