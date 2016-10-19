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Мария и Рим Мария и Рим
Киноафиша Фильмы Мария и Рим
Maria per Roma

Мария и Рим, 2017

2017 / Италия
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

С утра до ночи студентка актерского факультета Мария со своей маленькой собачкой Беа колесит по Риму на скутере: подрабатывает, общается с туристами, встречается с друзьями, навещает папу на кладбище, заглядывает в антикварный магазин, а вечером отправляется на вечеринку на Виллу Боргезе… Самые обыденные и незначительные дела превращаются в маленькие приключения, и между прошлым и будущим Мария оказывается в сюрреалистическом настоящем, которое Рим плетет как волшебный узор. Фильм-настроение, фильм-мечта, «Мария и Рим» — это «Амели» по-итальянски, в которую невозможно не влюбиться. Показ проходит в рамках программы «Кинопрогулки по Риму».

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 19 октября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Карен Ди Порто
В ролях
Карен Ди Порто
Андреа Планаменте
Никола Манчини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мария и Рим 1 постер
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