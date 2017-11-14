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Мария и Рим - trailer
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Мария и Рим. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Мария и Рим – С утра до ночи студентка актерского факультета Мария со своей маленькой собачкой Беа колесит по Риму на скутере: подрабатывает, общается с туристами, встречается с друзьями, навещает папу на кладбище, заглядывает в антикварный магазин, а вечером отправляется на вечеринку на Виллу Боргезе… Самые обыденные и незначительные дела превращаются в маленькие приключения, и между прошлым и будущим Мария оказывается в сюрреалистическом настоящем, которое Рим плетет как волшебный узор. Фильм-настроение, фильм-мечта, «Мария и Рим» — это «Амели» по-итальянски, в которую невозможно не влюбиться. Показ проходит в рамках программы «Кинопрогулки по Риму».
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