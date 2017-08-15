Оповещения от Киноафиши
«Улыбка. Зарождение зла»

О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Ranta, der Basketballer
Ranta, der Basketballer
Kosarkar naj bo
18+
семейный
О фильме
История долговязого и неуклюжего парня, который становится школьной звездой баскетбола.
Страна
Словения
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
15 августа 2017
Дата выхода
14 сентября 2017
Словения
Бюджет
€817 000
Сборы в мире
$342 040
Производство
Gustav Film, Unicasting
Другие названия
Kosarkar naj bo, Let Him Be a Basketball Player
Режиссер
Борис Петкович
В ролях
Ладо Бизовичар
Матия Давид Бродник
Рейтинг фильма
4.8
10
голосов
4.7
IMDb
